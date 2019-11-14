Кадастровая палата: в ЕГРН внесены данные более двухсот особо охраняемых природных территорий

Работа по внесению в ЕГРН всех зон должна быть завершена к 2022 году

В единый госреестр недвижимости внесены сведения о 282 природных территориях Краснодарского края. Работа по определению границ и внесению сведений о природных территориях федерального значения по поручению Президента России Владимира Путина должна быть завершена до 1 января 2022 года. Определение четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

К 2022 году должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕРГН) все сведения о границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ). Для координации деятельности и оперативного взаимодействия между ведомствами Минприроды России создана рабочая группа по внесению сведений о местоположении границ ООПТ федерального значения в реестр недвижимости. В состав рабочей группы вошли представители Минприроды, Росреестра, Кадастровой палаты, Рослесхоза, Росимущества и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.

В настоящее время Кадастровая палата уже подготовила и направила в Минприроды перечень местных систем координат, используемых для ведения ЕГРН на территории кадастровых округов, в пределах которых расположены ООПТ. На сегодня в ЕГРН содержатся сведения о 282 особо охраняемых природных территориях.

К особо охраняемым территориям относятся природные заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады. Некоторые ООПТ принадлежат к объектам Всемирного природного наследия.

На территории России находится 11 таких объектов. В их состав входят 13 заповедников, семь национальных парков, три федеральных заказника, несколько памятников природы и буферные зоны заповедников. Среди уникальных природных объектов России – озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато Путорана и другие памятники природы.

В 2019 году в реестр недвижимости были внесены сведения о восьми ООПТ: ГПЗ «Азас», ГПЗ «Столбы», «Хингано-Архаринский» заказник, ГПЗ «Брянский лес», ГПЗ «Кологривский лес» им М.Г. Синицына», ГПЗ «Приокско-Террасный имени М.А. Заблоцкого», НП «Мещерский», ГПЗ «Бастак».

Четкое определение границ особо охраняемых природных территорий позволит защитить их территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

Справочно: Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Как правило, эти территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, так как для них установлен режим особой охраны.

К ООПТ федерального значения относятся государственные природные заповедники, национальные парки; также к ООПТ федерального значения могут быть отнесены государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Основная задача экспертного совета рабочей группы – анализ всей имеющейся информации и документов о проведении работ по установлению местоположения границ ООПТ федерального значения. Сведения о местоположении границ ООПТ должны соответствовать установленным требованиям к их графическому описанию и точности определения координат характерных точек границ.

В рамках заседания рабгруппы эксперты обсудили подготовку документов, необходимых для принятия Правительством Российской Федерации решения о создании ООПТ, а также для внесения этих территорий в ЕГРН. В ходе встречи была достигнута договоренность о взаимодействии Кадастровой палаты и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Минприроды России.

Чтобы подготовить документацию для внесения сведений о границах в ЕГРН, специалисты определяют координаты характерных точек границ ООПТ федерального значения и готовят графические описания местоположения границ ООПТ.

Собственники и пользователи участков, которые вошли в официально в установленные границы национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы, обязаны соблюдать строгие правила и ограничения при использовании принадлежащих им земель.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю