ID Finance привлекла рекордные $6,33 млн по оценке почти $100 млн

Финтех-группа с российскими корнями ID Finance, специализирующаяся на работе с большими данными, на кредитном скоринге и цифровых финансах, завершила первый в своей истории краудфандинговый раунд на крупнейшей европейской платформе Crowdcube.



Компания привлекла $6,33 млн от 1223 инвесторов. Раунд на $2,5 млн млн стартовал 16 октября и завершился досрочно с переподпиской в 247%. ID Finance продала 5,76% долей. Капитализация компании оценена в €90 млн ($99,25 млн).

Раунд поставил сразу несколько рекордов. ID Finance собрала самую крупную сумму среди испанских компаний. В течение первых суток раунда компания привлекла почти $2 млн.

ID Finance также показала один из наиболее высоких средних чеков инвестиций для всех кампаний на Crowdcube – $5182. По объему вырученных средств раунд ID Finance вошел в топ-10 среди всех кампаний, проведенных финтех-проектами на Crowdcube.

ID Finance планирует удвоить выручку в 2019 году до €90 млн. Клиентская база превышает 3 млн пользователей. ID Finance развивает бренды Moneyman и Plazo.