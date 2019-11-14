«Дочка» «РусГидро» отдала на субподряд еще один контракт на строительство здания арбитражного суда Башкирии

АО «Гидроремонт ВВК» (дочернее подразделение госэнергохолдинга «РусГидро»), получившее в сентябре этого года генподряд стоимостью 732 млн руб. на строительство в Уфе нового здания арбитражного суда Башкирии, передаст очередной подряд на эти работы уфимской компании «Дельта Урал» (принадлежит Герману Пилюгину). «Дельта Урал» стала единственным участником тендера на право заключения контракта стоимостью 397,97 млн руб. Он предусматривает в том числе завершение до 30 октября 2020 года общестроительных работ, строительство систем отопления, освещения, телекоммуникаций, поставку программного обеспечения и серверного оборудования, систем аудио- и видеоконференцсвязи. Подрядчик должен предоставить на все виды работ гарантию пять лет.

В октябре башкирский филиал «Гидроремонт ВВК» в качестве генподрядчика заключил еще один контракт на строительство здания арбитражного суда — также с ООО «Дельта Урал». Контракт стоимостью 70,62 млн руб. предусматривает в том числе разработку до 10 декабря проекта строительства, поэтапного графика работ, земляные работы и заливку фундамента.

Новое здание суда строится на улице Валиди, напротив основного корпуса Башгосуниверситета. Семиэтажное здание площадью около 13 тыс. кв. м рассчитано на размещение 70 судей и 340 работников секретариата суда.

ООО «Дельта-Урал», по данным kartoteka.ru, образовано в Уфе в апреле 2013 года, специализируется на торговле стройматериалами. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб. С декабря 2018 года компания принадлежит Герману Пилюгину. С ноября 2016 года ее владельцем был Ринат Шайхутдинов. У господина Пилюгина также есть доля в компании «Строймонтаж» (29%). В 2017 году компания заключила два госконтракта с «Гидроремонт ВВК» на общую сумму 99,08 млн руб. Выручка в 2017 году составила 181,188 млн руб., чистая прибыль — 3,72 млн руб. За 2018 год предприятие отчетности не публикует.

Майя Иванова