Детсад № 276 после дезинфекции работает в штатном режиме Учреждение было закрыто на карантин в связи со вспышкой острой кишечной инфекции.

Детский сад № 276 «Антошка» приступил к работе в штатном режиме.

После массового заболевания детей учреждение закрыли, там провели проверку и обработку служебных и детский помещений. У заболевших детей, а затем и трех сотрудников обнаружены возбудители кишечной инфекции.

Заведующая детским садом № 276 Анна Александрова рассказала о причинах карантина и о принятых мерах.

По официальным данным Роспотребнадзора за медицинской помощью обратились 9 детей. Сейчас их здоровью уже ничего не угрожает.

Напомним, что за последний месяц это уже второй случай, когда в детских учреждениях Советского района происходят вспышки острой кишечной инфекции. Единый центр муниципального заказа оштрафован на 35 тысяч рублей за массовое отравление учеников в 47 школе Нижнего Новгорода, где 26 учеников были заражены дизентерией. Предприятие признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.