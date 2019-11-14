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Бюджет Кузбасса на 2020 год будет дефицитным

Дефицит бюджета Кемеровской области на 2020 год ожидается на уровне 13 млрд руб., что составляет 10,5% от собственных доходов. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием.

Доходы регионального бюджета в 2020 году составят 146,5 млрд руб., расходы — 159,5 млрд руб. «Бюджет 2020 года будет непростым. Основная причина — значительное снижение мировых цен на уголь. Для бюджета Кузбасса на 2019 год прямые последствия от такого падения цен — минус 20 млрд руб. Но созданный нами запас позволит этот дефицит компенсировать. Все свои обязательства мы исполним»,— сказал губернатор.

Господин Цивилев добавил, что главный финансовый документ Кузбасса в ближайшие три года «сохранит свою стратегическую направленность и обеспечит и реализацию нацпроектов, и подготовку к 300-летию Кузбасса». Депутаты регионального парламента единогласно поддержали параметры областного бюджета.

Юрий Зуев


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