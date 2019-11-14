В Уфе предпринимателей штрафуют за ненадлежащий цвет урны на 50 тыс. рублей

Административные комиссии по благоустройству, созданные в районных администрациях Уфы, применяют к предприятиям малого бизнеса максимальные санкции за спорные нарушения, например, за ненадлежащий цвет урны или ее отсутствие возле торговой точки. Об этом сообщил сегодня на деловом завтраке ИД «Коммерсантъ-Башкортостан», посвященном перспективам развития малого и среднего предпринимательства, руководитель центра «Бизнес против коррупции» Денис Мусин. Он сообщил, что центр получает массу жалоб предпринимателей на такие действия административных комиссий. «Приходят, фотографируют, что урны нет и назначают максимальный штраф — 50 тыс. руб.»,— отметил он. Председатель совета регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева эту информацию подтвердила. По ее словам, члены административных комиссий могут придти к салону красоты, который открывается в 10 ч утра, на час раньше, составить акт об отсутствии урны и наложить штраф. «Между тем, предприниматели просто на ночь заносят урны в помещения, чтобы их не украли»,— сообщила госпожа Николаева.

Наталья Павлова