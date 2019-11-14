В Екатеринбурге выкупили последнюю квартиру в доме, который снесут ради филармонии

В Екатеринбурга закрылась сделка по выкупу последней квартиры в доме на улице Карла Либкнехта, 40, который снесут ради нового зала филармонии, пишет «Новый день». За сколько была выкуплена квартира неизвестно, ранее речь шла о 18 млн руб.

В Центре развития социально-культурных инициатив, который курирует проект строительства будущего здания филармонии, агентству сказали, что текущие собственники жилья выступают за реализацию проекта на месте их дома, никаких препятствий для работы больше нет. Первый этап проектирования завершится осенью 2020 года, сдать объект в эксплуатацию планируется к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Новый корпус, по предварительным данным, рассчитан до 3 тыс. зрителей. Через дорогу запланирована парковка на 250 машиномест. Из бюджета области на строительство планируется выделить 362 млн руб. Кроме того, предусмотрены средства спонсоров. Согласно проекту, для строительства необходим снос стоящего рядом дома. Он построен в 1954 году. По словам директора филармонии Александра Колотурского, 30 из 31 квартиры филармонии удалось выкупить. Он подчеркнул, что цены выкупа были гораздо выше рыночных. Также выкуплены два нежилых помещения. Жильцы дома ранее выступали категорически против сноса.

О том, как вокруг нового зала филармонии появился конфликту, читайте в материале «Музыка сносит дома»