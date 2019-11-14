Экс-руководителя воронежского «Водмашоборудования» хотят привлечь к ответственности по долгам компании

Бывшего руководителя ОАО Завод “Водмашоборудование”» Сергея Шевцова планируют привлечь к субсидиарной ответственности по задолженности самого предприятия, признанного банкротом в конце сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего «Водмашоборудования» Андрея Амелина, обратившегося в арбитражный суд Воронежской области с соответствующим заявлением. Размер ответственности — 310,4 млн руб.

Напомним, банкротство завода «Водмашоборудование» продолжается четыре с половиной года, сейчас его имущество продается с торгов. Среди кредиторов предприятия — Сбербанк с около 100 млн руб. долга, ФНС с порядка 50 млн руб. штрафов и долгов по налогам, Россельхозбанк с около 180 млн руб.

Мария Старикова