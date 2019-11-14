Киностудии взяли на вооружение дисклеймеры

Disney предупредил зрителей о расизме в классических мультфильмах. Стриминговый сервис компании перед показом некоторых картин сообщает, что они содержат «устаревшие взгляды на культурные нормы». С похожими предупреждениями к зрителям обращается и студия Warner Bros. Зачем это нужно кинокомпаниям? И кого могут обидеть детские мультфильмы? Об этом — Илья Сизов.

То, что еще 50 лет назад считалось нормой, сегодня вызывает возмущенные вопросы. Многие критикуют студию Disney за то, что в ее классических мультфильмах часто подчеркивается расовая принадлежность некоторых персонажей. Например, лента «Леди и бродяга» показывает сиамских котов стереотипными азиатами. А орангутанг король Луи из «Книги джунглей» говорит и поет с характерными афроамериканскими интонациями.

На днях Disney запустил собственный стриминг, куда загрузил, в частности, старые мультфильмы, которые сегодня кому-то могут показаться оскорбительными. Фанаты студии, которых проблемы дискриминации волнуют не так сильно, боялись, что спорные сцены переозвучат или вовсе вырежут. Но Disney решил показать картины в неизменном виде, правда, с предупреждениями об устаревших культурных стереотипах. И это правильное решение, считает кинокритик Давид Шнейдеров:

«Современные тенденции по поводу чрезмерной политкорректности доходят уже до маразма. То, что сейчас заявляют, что слишком мало афроамериканских артистов получили "Оскар", у меня в голове не укладывается. Компания Disney просто попыталась подстелить соломки. Учитывая безумие, которое творится, они молодцы, что не вырезали и что снабдили предупреждением, что не пошли на поводу у этих обезумевших людей».

Не исключено, что расизм в классических картинах может стать поводом для исков к Disney, полагает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев. Ходили слухи, что один ученый обвинил создателей «Короля Льва» в клевете на гиен — якобы сценаристы неправильно показали характер животных. Так что предупреждения перед мультфильмами — это своеобразная перестраховка, добавляет Исаев: «Может обернуться штрафами, исками, кому-то что-то может показаться, и это действительно очень большие иски и риски для студии, даже для Disney с учетом его гигантского объема и веса на рынке.

И это просто попытка с юридической стороны обезопасить себя от подобных финансовых потерь».

Критике за расизм, сексизм и насилие в мультфильмах подвергалась и студия Warner Bros. Некоторых, например, возмущает жестокость, с которой мышонок Джерри расправляется с котом Томом. Так что теперь перед просмотром зритель получает сообщение, что картина может изображать предрассудки, характерные для американского общества в прошлом веке. «Они были неправильны тогда и неправильны сейчас»,— добавляют в студии. И все же решать, вредят ли подобные сцены детям, должны их родители, уверен доцент психологического факультета СПбГУ Роман Демьянчук: «Персонажи того же знаменитого мультсериала "Ну, погоди!" отнюдь не всегда положительны, но когда мы росли, выяснялось наше видение, как мы это понимаем, нам предлагались какие-то альтернативные точки зрения. Имеет смысл на месте взрослого всегда смотреть предварительно то, что будет смотреть ребенок, и уже отбирать, исходя из своих установок, из общекультурного контекста, то, к чему его можно допустить, а чего, может быть, лучше избежать».

Кстати, с некоторыми мультфильмами Disney обошелся куда жестче, чем с «Леди и бродягой» или «Книгой джунглей» — например, вовсе отказался показывать в стриминге картину «Песня Юга». Она вышла в 1946 году и рассказывала историю бывшего раба. В киностудии отметили, что не собираются снова выпускать фильм ни в каком виде.

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В Disney заявили, что за первый день работы стримингу удалось привлечь 10 млн подписчиков. Правда, повышенное внимание к проекту привело к серьезным техническим сбоям. Зрители жаловались на проблемы со входом в онлайн-кинотеатр и просмотром фильмов. Тема неполадок оказалась в топе англоязычного сегмента соцсети Twitter.