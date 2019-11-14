«Зеленый» план

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о социальных заявлениях компании Dell Technologies.

50 млн тонн электронных отходов человечество выбрасывает ежегодно — это одна из самых крупных категорий мусора, и такой объем выглядит примерно как 4,5 тыс. Эйфелевых башен. Компания Dell Technologies намерена заметно повлиять на экологическую обстановку и социум в ближайшее десятилетие. Для этого в корпорации разработали план, с конкретными целями которого она познакомила журналистов на своем саммите в Техасе.

К 2030 году вендор рассчитывает вдвое сократить прямые и косвенные выбросы парниковых газов в результате своей оперативной деятельности. В Dell Technologies считают, что в их так называемый «углеродный след» входят в том числе и выбросы, созданные прямыми поставщиками материалов. Поэтому компания планирует сотрудничать с ними в этом направлении, в частности, корпорация готова помогать не только советами, но с измерениями и отчетностями. Со своей стороны в Dell Technologies обязуются к 2030 году получать три четверти электроэнергии из возобновляемых источников. Показателя в 100% компания намерена достичь к 2040 году.

Конкретно в этом направлении вендор трудно назвать пионером. Напомню, ранее Apple уже сообщала о подобных намерениях и достижениях. Каждый продукт Dell Technologies, который пользователи будут покупать через десять лет, компания рассчитывает обеспечить эквивалентом переработанного продукта. И в целом будущая экономика вендора подразумевает многократное использование, при котором больше половины всего объема продукции производится из переработанных или возобновляемых материалов, а упаковка и вовсе на все 100%.

Кроме экологического аспекта бизнеса в плане развития Dell Technologies до 2030 года на саммите прозвучали и социальные инициативы. Например, нанимать, развивать и привлекать женщин так, чтобы они составляли половину всего персонала компании и 40% менеджеров. Афроамериканских и латиноамериканских сотрудников должно быть не меньше четверти. Помимо этого, каждый год компания собирается проводить ликбез на тему предубеждений, домогательств, микроагрессий и привилегий.

В качестве основной продуктовой новинки Dell Technologies представила на саммите PowerOne. По сути, это автономная стойка со всей необходимой IT-инфраструктурой (вычислениями, хранилищем, сетью, инструментами виртуализации и интеллектуальными системами). Основное преимущество новинки — технология по запросу. Клиент может получать продукты Dell Technologies как по подписке, так и по ценам за потребление.