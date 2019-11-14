Краснодарский адвокат осужден на три года за покушение на мошенничество

В Краснодаре вступил в силу приговор адвокату Владимиру Филиппову, который признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Краснодарского края. Суд назначил адвокату наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием в колонии строгого режима, также господин Филиппов лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года, уточнили в прокуратуре.

Суд установил, что в период с октября по декабрь 2017 года Владимир Филиппов осуществлял защиту жительницы Ейска, обвиняемой по уголовной статье. Адвокат пообещал подзащитной организовать переквалификацию ее действий на статью Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, а также обеспечить назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы. За это защитник попросил 300 тыс. руб., но, как выяснило следствие, выполнять свои обещания не собирался. Подзащитная передала адвокату деньги, с которыми его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Владимир Филиппов не признал себя виновным и обжаловал решение суда первой инстанции в апелляции, ссылаясь на то, что его вина, по его мнению, не доказана. Однако краснодарский краевой суд не нашел оснований для изменения приговора, который вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар