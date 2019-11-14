Задержан глава новосибирского оборонного НИИ

В Новосибирске задержан управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) 52-летний Амир Алямов. Эту информацию “Ъ” подтвердили в НИИ, отметив, что арест топ-менеджера не повлиял на работу института. В чем подозревают господина Алямова, пока не известно.

По предварительным данным, расследованием дела занимается военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону. Получить комментарий в следственных органах пока не удалось.

НИИЭП (входит в концерн «Техмаш» госкопорации «Ростех») был создан по постановлению совета министров СССР в 1950 году. Предприятие является разработчиком бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов, в том числе высокоточного ракетного и торпедного оружия. Институт принимал участие в разработках свыше полусотни изделий, среди которых ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер-М», реактивных систем залпового огня «Град-М», «Смерч» и «Торнадо».

Константин Воронов, Новосибирск