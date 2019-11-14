Передвижную лабораторию контроля качества воздуха для Башкирии поставит саратовский производитель

Саратовская компания «Радиан» (ЗАО) стала единственным участником тендера башкирского ГБУ «Управление государственного аналитического контроля» (УГАК) на поставку двух передвижных лабораторий контроля качества атмосферного воздуха. Стоимость контракта составляет 31,5 млн руб. «Радиан» предложил его исполнить по начальной цене.

В течение 40 лет в Башкирию должны поступить полноприводные дизельные фургоны, оснащенные газоанализаторами аммиака, оксида углерода, диоксида серы и сероводорода, оксидов азота, генераторами азота и кислорода. В каждой лаборатории должен быть автоматический метеорологический комплекс, спутниковый навигатор, не менее трех промышленных компьютеров, многофункциональное устройство (сканер, принтер и копир).

ЗАО «Радиан» — российский производитель передвижных комплексов для мобильной медицины, санитарно-эпидемиологической службы, экологического мониторинга, предприятий нефтегазового и энергетического комплексов. На рынке с 1994 года. Выручка, по данным kartoteka.ru, в 2018 году составила 124,35 млн руб., чистая прибыль — 234 тыс. руб.

В октябре Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии заключил контракт на поставку для Уфы мобильной лаборатории контроля качества атмосферного воздуха с единственным участником — красноярским ООО «Сибирская лабораторная компания» (принадлежит Юрию Новикову). Стоимость контракта составила 8 млн руб. Лаборатория, включающая газоанализатор оксида углерода, метеостанцию, анализатор пыли и другое оборудование, должна поступить в центр до 15 декабря.

Майя Иванова