«Художники из разных стран воплощают свои замыслы в фарфоре»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте Meissen, который помогает развиваться молодым художникам.

Пару лет назад мы беседовали на ярмарке Art Basel с американским художником Ларсом Яном. Его тогда выбрал куратор Audemars Piguet Art Commission, и он получил приличную сумму, и не только, на свой новый проект. Мы разговорились о финансировании художников и их проектов. Ян заметил: «Молодые нередко ограничены в средствах. Бывает, приходишь на какую-нибудь групповую выставку и видишь, что все работы сделаны из материалов, купленных в The Home Depot». Это в Америке магазин с дешевыми материалами для строительства.

Художники и рады бы поработать с дорогими материалами, но не могут по объективным причинам. Старейшая фарфоровая мануфактура Европы Meissen решила исправить это настолько, насколько это в ее силах, создав проект Meissen Art Campus. Он помогает художникам из разных стран воплотить свои замыслы в фарфоре. В 2011 году приглашение поработать с Meissen получила американка Крис Антеманн. Художница обозначила тему широко — «Сны Антеманн» — и создала несколько коллекций, объединяют которые отсылки к эстетике рококо и ирония, помноженная на чувственность. Главная часть — «Запретный плод» — вещи на грани. Еще чуть-чуть и было бы пошло, развратно, китчево. Но нет, идеальный баланс соблюден.

В июне «Запретный плод» показывали в Главном штабе Эрмитажа. Теперь посмотреть на коллекционные фарфоровые скульптуры можно в Москве. До конца года они выставлены в «Доме фарфора» на Ленинском проспекте.