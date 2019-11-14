«Очутившись в Бутане, чувствуешь себя вне времени и пространства»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какими видами завораживает Бутан, и объясняет, почему местные блюда могут превратить человека в «огнедышащего дракона».

В Королевство Бутан отправляемся сегодня. Издательство Lonely Planet уже определило, что именно эта страна будет самым желанным направлением среди туристов в следующем году. Да и в других рейтингах Бутан занимает очень высокие позиции. Последняя Шангри-Ла, страна счастливых людей, королевство громового дракона — вот лишь некоторые из эпитетов, которыми принято описывать Бутан — совсем небольшое государство в Гималаях, распахнувшее двери для иностранцев всего около 40 лет назад.

Очутившись здесь, чувствуешь себя вне времени и пространства: по улицам степенно разгуливают местные жители в ярких колоритных одеждах, всюду буддийские монастыри и дзонги. Легенда гласит, что гуру Ринпоче, который во всем Тибете почитается едва ли не как сам Будда, во время своего пребывания в Бутане спрятал в местных пещерах, лесах, озерах и горах священные реликвии и манускрипты, содержащие тайные знания. Турист в Бутане наслаждается удивительной экзотикой, посещает буддийские святыни, в том числе потрясающие скальные монастыри-крепости, совершает восхождения в Гималаях, занимается рафтингом, а также на себе испытывает целительное воздействие тибетской медицины — в стране хватает пятизвездочных отелей с отличными спа-центрами.

Два маленьких совета. Когда будете подлетать к Бутану, попробуйте устроиться у иллюминатора по левой стороне салона — увидите самые высокие вершины мира — Эверест, Чогори. И еще: если не хотите превратиться в «огнедышащего дракона» — это я о кухне — умоляйте, чтобы в блюда вам не клали перца. Потому что даже в этом случае немного, но положат.