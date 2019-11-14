Частные перевозчики продолжают бороться за право возить льготников

Частные автоперевозчики сделали очередные шаги в борьбе за право возить пассажиров льготных категорий.

Они обсудили эту тему на очередном заседании Союза перевозчиков Нижегородской области, увязывая перевозку льготников со сдерживанием роста стоимости проезда. Сообщение о заседании и его итогах опубликовано на сайте организации.

«Маршруточники» выражают готовность даже перейти на пересадочный тариф, но при условии подключения к единой системе перевозки льготников. Подобный опыт уже есть у компании «Лидер-Транс», которая добровольно ввела в своих автобусах бесплатные пересадки, но понесла потери и объявила об отмене действия этого тарифа с 1 ноября, отложив затем исполнение этого решения до 25 ноября.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал руководитель перевозчика «Лидер-Транс» Эдуард Степанов, подчеркнувший, что в соответствие с действующей нормативно-правовой базой пассажиры имеют право пользоваться услугой по перевозке на равных условиях вне зависимости от того, оказывает ли ее муниципальное предприятие или частник.

Допуск частников к перевозке льготных категорий пассажиров позволит им получать миллионные компенсации из областного бюджета. Это, как заявляют частные перевозчики, единственная мера, которая даст возможность сохранить стоимость проезда с маршрутках на уровне 30 рублей.

Это даст им возможность получать компенсацию от областных властей. Только так, по их словам, можно оставить стоимость проезда в маршрутках на уровне 30 рублей. Однако при этом муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» лишится части льготников, а вместе с ними и части дотаций.