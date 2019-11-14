Директор фирмы в Ульяновской области обвиняется в краже земель на 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении директора юридической фирмы Димитровграда. Мужчине вменяется хищение земельных участков на сумму более 1,5 млн руб. (чч.1 и 4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Как установил надзорный орган, директор фирмы на протяжении четырех лет, с 2011 года по 2015 годы, разыскивал муниципальные земельные участки, свободные от прав третьих лиц. После этого он изготавливал поддельные свидетельства о праве собственности на них и направлял в суд заявления о признании права на наследование подконтрольных ему местных жителей, считают правоохранители.

В дальнейшем земельные участки продавались, а вырученные от этого деньги использовались подозреваемым по собственному усмотрению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Алена Смирнова