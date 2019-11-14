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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцы заказывали товары на онлайн-распродажах 11 ноября в восемь раз чаще, чем обычно

Общие траты на товары из-за рубежа возросли в 18 раз.

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Об этом «ЪFM Нижний Новгород» сообщили аналитики «Яндекс.Денег». По их информации, средний чек составил 1211 рублей, что больше обычного в два с лишним раза, несмотря на заявленные скидки. Общие же траты жителей региона на товары из-за рубежа возросли в 18 раз.

С учетом такого роста интернет-торговли, власти также обращают пристальное внимание на защиту законных прав потребителей при покупке товаров через российские и иностранные сайты. Заместитель председателя Нижегородского комитета по защите прав потребителей Юлия Калякина рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», как обезопасить себя от мошенников в сети.

Однако удачно стартовали ноябрьские распродажи и в обычных магазинах, где средний чек также увеличился почти на 900 рублей и составил 4150 рублей.

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