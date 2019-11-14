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Завершена реконструкция теплосетей в Калининском районе

Реконструкция теплосетей протяженностью 7 км в Калининском районе Петербурга завершена досрочно. Работы выполнялись за счет бюджетных средств, в кварталах, ограниченных улицами Тимуровская, Демьяна Бедного и проспектами Просвещения и Светлановским.

Напомним, что изначально реконструкцию должно было выполнять ООО «КЭР», но подрядчик сорвал сроки выполнения работ, контракты с компанией были разорваны. Работы продолжил другой подрядчик. В 2018 году «КЭР» включили в реестр недобросовестных поставщиков.

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