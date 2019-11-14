Воронежский молочный комбинат «Молвеста» нарастил выручку

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"», одно из основных юрлиц основанного депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым холдинга «Молвест», за три квартала 2019 года увеличил выручку с 13,4 до 14,7 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Соответствующие данные приводятся в ежеквартальном отчете компании.

Чистую прибыль при этом ПАО снизило с 705,9 до 619,1 млн руб. Значительно сократилась валовая прибыль предприятия — с 1,9 до 1,4 млрд руб., при этом себестоимость продаж выросла с 11,5 до 13,3 млрд руб.

Мария Старикова