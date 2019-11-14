Холдинг Goldman Group проведет IPO в начале 2020 года

Центробанк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО УК «Голдман групп» в рамках преобразования управляющей компании в непубличное акционерное общество. «Сибирский многопрофильный холдинг Goldman Group завершает очередной этап на пути к получению публичного статуса и подготовке к IPO»,— сообщает компания. По данным холдинга, провести IPO планируется в начале 2020 года, предложив инвесторам 20% акционерного капитала.

В 2019 году общая стоимость активов Goldman Group составила 6,23 млрд руб. Площадь обрабатываемых земель увеличилась за год на 20% и достигла 18 тыс. га. В структуру холдинга входят свиноводческий комплекс «Агроэлита» на 12 тыс. голов и мясоперерабатывающий комбинат мощностью 22 т продукции в смену. Кроме того, Goldman Group развивает в регионе сеть мясных магазинов «Мясничий». Как ранее писал “Ъ”, выручка Goldman Group в 2018 году составила 4,17 млрд руб., EBITDA — 655 млн руб., чистая прибыль — 306 млн руб.

О том, почему агрохолдинг Goldman Group хочет разместить акции, читайте в материале “Ъ” «В Сибири прорастает IPO»

Оксана Павлова