В Оренбурге открыли памятник словарю Даля

В центре Оренбурга открыли памятник словарю Даля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного правительства.

Арт-объект установлен здания областной библиотеки им. Н.К. Крупской на ул. Советской. В состав бронзовой композиции входит первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет Владимира Даля, обращенный к главному входу библиотеки. Автором проекта является оренбургский скульптор Александр Сукманов.

Проект памятника «Толковому словарю живого великорусского языка» стал победителем всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Андрей Сазонов