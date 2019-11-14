В Самаре чиновники предложили построить трамвайную линию до ТЦ «Мега»

Департамент градостроительства Самары предложил выделить в 2020 году из муниципального бюджета средства на разработку документации по планировке территории для размещения новой трамвайной линии. Планируется, что она будет построена в направлении торгового центра «Мега». Об этом сообщает профильный департамент в «Твиттере».

Соответствующее предложение было направлено в рамках формирования проекта муниципального бюджета на 2020 – 2022 годы. Ранее местные жители обратились к властям с предложением построить трамвайную линию до ТЦ «Мега».

Георгий Портнов