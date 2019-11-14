Единственные в России модели Rolls-Royce представили в Петербурге

Автомобили Rolls-Royce Wraith «Black&Bright» и Rolls-Royce Phantom версии Privacy Suite были презентованы в салоне Rolls-Royce Motor Cars St. Petersburg. Первый автомобиль стоимостью 35 млн рублей является частью линейки из трех коллекционных Rolls-Royce, произведенных к 15-летию присутствия марки в России. На создание купе ярко-зеленого цвета в сочетании с черным, по словам представителей компании, вдохновила палитра ночной Москвы.

«Помимо дополнительного насыщения автомобиля уникальными опциями, главной особенностью салона является звездное небо на потолке под цвет корпуса машины. Второго такого автомобиля не существует»,— рассказала “Ъ-СПб” Татьяна Фитцжералд, управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars в Москве и Петербурге.

Второй автомобиль стоимостью 56 млн руб. обладает, в числе прочего, удлиненной колесной базой. «Сегодня большинство автомобилей, которые производятся для российского рынка, выполнены в индивидуальном дизайне. А Phantom — это классическое воплощение роскоши от Rolls-Royce»,— отметил Франк Тиманн, руководитель и директор по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Центральной и Восточной Европе.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за период с января по сентябрь в России было приобретено 123 новых Rolls-Royce. При этом, несмотря на падение рынка люксовых автомобилей в России за отчетный период, продажи английской марки продолжают расти — большая часть покупателей приобретают машины в Москве.

«Петербург отстает от Москвы примерно в два раза. Но здесь важно понимать, что в Москве автомобили приобретают не только москвичи, но и люди из других регионов»,— пояснила госпожа Фитцжералд. По ее словам, наибольшим спросом в городе пользуется внедорожник Rolls-Royce Cullinan, объем реализации которого возрос в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Мария Кузнецова