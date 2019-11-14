Прекращено уголовное преследование главы «Авиакора»

Руководитель АО «Авиакор – авиационный завод» Алексей Гусев освобожден от уголовного преследования. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ранее Алексею Гусеву вменялось злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Правоохранители подозревали мужчину в том, что он незаконно потратил полученные по государственному контракту средства Министерства обороны России. Деньги передавались в 2011 году и предназначались для поставки девяти самолетов Ан-140. Сумма ущерба составила 1,3 млрд руб.

Георгий Портнов