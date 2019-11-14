Подозреваемый в хищении 129 млн рублей из банка «Таврический» задержан в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге подозреваемого в хищении средств мошенническим путем у банка «Таврический». По версии следствия, 58-летний мужчина, имя которого не называется, являлся учредителем и фактическим руководителем компании, оформившей в период 2012-2014 годов в банке «Таврический» не менее 17 кредитов на общую сумму около 129 млн рублей. При этом кредиты брались без намерения их отдать. По данному факту в апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает АБН.

Напомним, что банк «Таврический» находился под санацией после того, как в нем пропали 13 млрд руб., принадлежавшие ПАО «Ленэнерго». Топ-менеджеры компании Андрей Сорочинский и Денис Следов получили за это тюремные сроки, однако практически сразу же попали под амнистию.

Подробнее о деле бывших руководителей «Ленэнерго» — в материале «Ъ» «Энергетики запитали банк на 13 миллиардов».