Замначальника красноярской колонии заподозрен во взятках талонами на бензин

В Красноярском крае фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника исправительной колонии №7, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае 2019 года тюремщик предложил одному из осужденных из числа злостных нарушителей дисциплины за 1 тыс. литров бензина марки АИ-95 не переводить его в колонию с более строгими условиями содержания. Заключенный согласился и попросил своего знакомого приобрести талоны на бензин.

13 ноября в момент передачи талонов надсмотрщик был задержан сотрудниками полиции. Расследование установило, что в декабре 2018 года подозреваемый уже получал от этого же осужденного через посредника талоны на 1 тыс. литров дизельного топлива.

Константин Воронов