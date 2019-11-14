Глава палаты адвокатов Оренбуржья подозревается в коммерческом подкупе

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело в отношении президента негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Оренбургской области» Валерия Бодашко. Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 28 мая 2019 года Валерий Бодашко в своем кабинете получил через посредника вознаграждение в размере 450 тыс. руб. от претендента на получение статуса адвоката. Ему гарантировалась беспрепятственная и успешная сдача экзамена.

В настоящее время Валерий Бодашко задержан. Он отрицает причастность к совершенному преступлению. Следствие планирует предъявить правозащитнику обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Сазонов