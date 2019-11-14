Жители Сокола встали на неудобную дорогу Как будет развиваться ситуация вокруг проекта магистрали в районе Ходынского поля

Жители района Сокол проголосовали против новой магистрали, несмотря на отмену публичных слушаний. Несколько сотен горожан все равно пришли к зданию школы накануне вечером. Стихийное собрание прошло в формате встречи с депутатом, и полиция не имела право вмешаться. Москвичам удалось собрать подписи против плана реконструкции дорог в районе Ходынского поля, а заодно признать незаконной отмену публичных слушаний по резонансному проекту. Но зачем? И как на севере Москвы одержали первую победу в борьбе с неудобными дорогами? За ситуацией наблюдал Иван Корякин.

Публичные слушания отменены, заявила префектура. Вброс, заявили жители и все равно на них пришли. И что увидели? Школа закрыта и оцеплена полицией. Но москвичи были уверены, что в ее стенах проходят тайные слушания с участием сотрудников «Жилищника», которые единогласно одобряют проект реконструкции дорог. А жители Сокола не желали быть обманутыми. Проверять пошел Тимур Садеков в составе инициативной группы: «Два часа нам запрещали подняться в зал и убедиться, что там никого нет, получить уверенность в том, что все было сделано по закону. Несмотря на все наши усилия и просьбы, все это осталось тщательнейшим образом проигнорировано».

А в это время на улице пара сотен человек ругала проект реконструкции дорог в районе Ходынского поля — о нем “Ъ FM” уже рассказывал. Но теперь уже жители Сокола рассказывали о нем “Ъ FM”: «Снимут все остановки, сделают тут проезжую часть. Это тихий, спокойный район, он древний. И вот решают его сделать таким, как все».

Проект предлагает расширение 3-й Песчаной улицы до шести полос. Как указано в документах, инвестор и заказчик — торговый центр «Авиапарк». Местные жители уверены, что вся эта реконструкция в интересах бизнеса: «Я считаю, что эта дорога будет вести в тупик. К “Авиапарку” хотят к подвести дорогу, но и сейчас туда пробки стоят при существующих дорогах, значит, трасса будет шире, пробка будет больше».

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И все это время было непонятно, что происходит в школе. Инициативная группа, которая находилась внутри, сама не понимала: они не исключали, что лжепубличные слушания скрываются в одном из кабинетов. Из школы вышел депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и предложил план: «На ваш суд выдвигаем принять здесь резолюцию о том, чтобы считать публичные слушания несостоявшимися, с указанием тех нарушений проектной документации, которые мы выявили. Если позволите, резолюцию зачитаю».

И Ступин зачитал — по сути, перечислил основные претензии к проекту: изменение границ парка «Березовая роща», пренебрежение наличием важных коммуникаций под дорогой, нарушение санитарных норм и отсутствие детальной документации. Жители одобрили:

— К машине! — Что подписывать? — Резолюцию подписываем у машины!

Подписать что-нибудь протестное жителям очень хотелось. На капотах, на спинах, под светом фонариков — жители Сокола оставляли автографы в подписных листах. И это был переломный момент вечера:

— Друзья, давайте скажем друг другу спасибо, что мы сегодня объединились и собрались, а также всем представителям! — За Сокол, за Сокол, за Сокол!

Занятно, что отмена слушаний входила в число требований жителей Сокола, и когда их, наконец, отменили, они признали этот шаг незаконным. За такой сложной логикой скрывается желание перестраховаться: а вдруг за магистраль все же кто-нибудь проголосовал? А что дальше? Доработка проекта реконструкции дорог. Жители — за отмену этих планов вообще. И первый шаг они уже сделали.

Столичные власти утверждают, что реконструкция дорог в районе Ходынского поля запланирована ради удобства москвичей: она улучшит транспортную доступность стадиона ЦСКА и торгового центра «Авиапарк».