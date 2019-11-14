СКР спустя шесть лет завершил расследование крушения Boeing в Казани

Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования уголовного дела о крушении самолета Boeing 737-500 в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. Причиной катастрофы СКР называет ошибочные действия командира судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

По информации СКР, господина Салихова допустили к управлению пассажирским самолетом на основании поддельных документов. При этом базовых знаний, навыков и опыта пилота у него не было.

В 2009 году занимавший должность загендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан"» Валерий Портнов отправил документы с недостоверными данными о Рустеме Салихове в татарское межрегиональное управление Росавиации. Руководитель ведомства Шавкат Умаров «по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности» свидетельства Рустема Салихова, в результате чего он стал пилотом. Кроме того, господин Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин «не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна». Он летал в качестве командира самолета с марта 2012 года.

«17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва—Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна»,— говорится в сообщении.

Уголовное преследование Рустема Салихова и Виктора Гуцула прекращено в связи с их смертью. Валерию Портнову и Виктору Фомину предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), Шавкату Умарову — по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В 2017 году “Ъ” сообщил, что в Татарстане вынесли решения по первым искам о компенсации морального вреда, заявленным родными погибших при крушении самолета Boeing 737–500. Во всех случаях истцы отказались от претензий к американской корпорации The Boeing Company и ряду других иностранных компаний. В ответчиках они оставили авиакомпанию «Татарстан» и ООО «Ак Барс Страхование», с которыми заключили мировое соглашение.

Подробности — в публикации “Ъ” «Катастрофа Boeing закончилась мировыми».