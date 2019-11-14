Суд принял в производство иск челябинского франчайзи к Domino`s Pizza

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление челябинского предпринимателя Евгения Хоронько к ООО «Пицца Ресторантс», которое управляет сетью Domino`s Pizza в России. Бизнесмен открыл в Челябинске пиццерию по франшизе, но компания в одностороннем порядке расторгла с ним договор после года работы. Истец требует взыскать с франчайзера 27,1 млн руб. ущерба. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

В иске Евгения Хоронько к ООО «Пицца Ресторантс» говорится, что он понес убытки из-за того, что франчайзер при заключении договора предоставил ему недостоверные данные. Предприниматель заявил, что вложил в открытие ресторана 20 млн руб., это в 1,5 раза больше, чем ему обещали изначально. В течение года работы предприятие оставалось убыточным.

Конфликт с франчайзи у Domino`s Pizza в России начался весной, когда владельцы большинства ресторанов, расположенных за пределами Москвы и Подмосковья, обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки (см. “Ъ” от 17 апреля).

Предварительное судебное заседание по делу с участием сторон назначено на 14 января 2020 года.