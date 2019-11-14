В Ростове для доходного дома братьев Елицеров установили зоны охраны

Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом братьев Елицеров», расположенный в Ростове по пр. Буденновский, 35, литеры А, Б, В., взяли под охрану государства, сообщается на сайте городской администрации. Правительство Ростовской области приняло такое решение на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Теперь для архитектурного памятника установлена зона охраны и утверждены требования к градостроительным регламентам.

«Документом определено, что держателем оригинала проекта зон охраны объекта является комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области», — говорится в сообщении.

Доходный дом братьев Елицеров был построен в конце XIX века. Здесь был возведен комплекс построек паровой мельницы. На первом этаже дома размещалась контора мельницы, а на втором – жилье для служащих.

Дарья Голякова