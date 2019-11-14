Чистая прибыль БСК по РБСУ за девять месяцев составила около 10 млрд рублей

Чистая прибыль АО "Башкирская содовая компания" (БСК, входит в группу «Башкирская химия») по РБСУ за девять месяцев текущего года составила 9,9 млрд руб. против 8,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс». Как следует из документов компании, положительная динамика (20%) связана с ростом выручки относительно себестоимости продукции.

Кредиторская задолженность БСК увеличилась с 2,671 млрд руб. в конце августа 2018 года до 2,872 млрд руб. на конец сентября текущего, дебиторская задолженность — с 2,425 млрд руб. до 2,732 млрд руб.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Объединяет завод «Каустик» в Башкирии, Березниковский содовый завод в Пермском крае. «Башхиму» принадлежит 57% акций, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 38,28%.

Олег Вахитов