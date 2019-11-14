Мэрия не знает, куда пропали деньги на памятник учителю в Самаре

Департамент образования Самары не в курсе судьбы денег, собранных на изготовление и установку скульптурной композиции в честь учителя. Такая информация содержится в официальном ответе на запрос городской администрации, копия которого имеется в распоряжении “Ъ-Волга”.

«На базе департамента образования сбор финансовых средств на скульптурную композицию “Самарский учитель” не проводился. Информацией о сумме собранных денежных средств и об их расходовании департамент образования не располагает. Информацией об этапе работ по разработке проекта памятника департамент не располагает»,– сообщается в документе.

По данным мэрии, в 2014 году педагоги города предложили установить скульптурную композицию в честь учителя в Самаре. В мае 2015 года оргкомитет по установке скульптурных композиций «Культурная Самара» поддержал идею установки изваяния в сквере «Болгарский» на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная.

После этого был проведен городской конкурс на лучший проект памятника. Победителем была признана девятиклассница школы № 124 Алена Куклева с проектом «Введение во храм».

«Для реализации проекта “Скульптурная композиция “Самарскому учителю” Фондом поддержки образования “Инвестиционная перспектива”, была объявлена благотворительная акция и открыт специальный расчетный счет в ЗАО АКБ “Газбанк” для перечисления добровольных пожертвований», – говорится в сообщении администрации.

Что было с деньгами дальше, остается невыясненным. Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о планах направить в прокуратуру Самарской области заявление о проверке расходования денег, пожертвованных школами на установку памятника учителю. По версии депутата, в сборе средств участвовал муниципальный департамент образования под руководством Лилии Галузиной, которая сейчас возглавляет гимназию №11. Но она сообщила “Ъ-Волга”, что не знает, сколько денег было собрано и на что их потратили.

Руководитель собиравшего средства на памятник фонда поддержки образования «Инвестиционная перспектива» Ирина Зверева на момент написания текста на звонки и сообщения в соцсетях не отвечала.

Напомним, весной 2018 года фонд фигурировал в уголовном деле о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, которое возбудила прокуратура. Речь шла о хищениях пожертвований родителей учеников первой самарской гимназии. Также выяснилось, что в январе 2011 года – сентябре 2017 года дирекция гимназии передавала в фонд документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику. По факту же указанный сотрудник не трудился в гимназии, но за шесть лет смог заработать таким способом 520 тыс. руб.

Хищения, связанные с фондом «Инвестиционная перспектива», вскрылись в рамках расследования уголовного дела о взятках в отношении экс-директора первой гимназии Любови Картамышевой. Почетный работник образования РФ обвинялась в получении 800 тыс. руб. за прием двух детей местной жительницы на учебу в учреждение. В схеме участвовали экс-министр образования региона Владимир Пылев и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Но доказать их причастность к преступлению не удалось. В итоге с Любови Картамышевой сняли обвинения и освободили ее от наказания: суд при этом учел несколько месяцев ее нахождения в СИЗО, а затем под домашним арестом. Педагог продолжила карьеру на посту руководителя самарского детского сада общеразвивающего вида №186.

Георгий Портнов