Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты зарплаты челябинским волейболисткам

В Челябинске прокуратура организовала проверку информации о невыплате заработной платы сотрудникам женского волейбольного клуба «Динамо-Метар», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

О задолженности по зарплате 12 ноября сообщила пресс-служба министерства спора Челябинской области. По данным ведомства, с июля игроки не получали зарплату. К декабрю сумма задолженности перед спортсменами, тренерским штабом и персоналом клуба составит 41 млн руб. В министерстве проблемы связали с «непрофессионализмом» руководства клуба.

«Вызывает удивление то, как непрофессионально директор клуба все эти годы вел финансовую деятельность. В бюджет клуба поступили 46 млн руб., которые руководитель потратил на заключение контрактов с игроками, не соизмерив свои финансовые возможности. То есть не обеспечил финансовые обязательства и соответствующие гарантии перед игроками. Причем это не единичный случай в практике нынешнего директора клуба, ранее с ним были уже подобные прецеденты, которые ничему его не научили»,– заявил министр спорта Леонид Одер. В настоящее время готовится вопрос о снятии Владимира Пахомова с должности директора, а также изменения структуры клуба. В частности, планируется ввести в состав учредителей бюджетные организации, которые будут контролировать финансовую деятельность руководства. В 2020 году власти региона собираются увеличить финансирование клуба в полтора раза.