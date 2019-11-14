Юрий Чайка назначил челябинского природоохранного прокурора

Генпрокурор России Юрий Чайка назначил на должность челябинского природоохранного прокурора Алексея Пунигова. Он в течение года исполнял обязанности главы этого подразделения, совмещая их с работой старшего прокурора по делам несовершеннолетних в Челябинской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Алексей Пунигов работает в органах прокуратуры более 13 лет. Карьеру начинал помощником ханты-мансийского межрайонного прокурора. Работал Екатеринбурге: сначала был помощником, потом старшим помощником, а затем заместителем свердловского транспортного прокурора. Был назначен старшим прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью уральской транспортной прокуратуры, занял пост старшего помощника уральского транспортного прокурора, был заместителем свердловского транспортного прокурора. Потом работал в должности челябинского транспортного прокурора. Некоторое время жил в Ростове-на-Дону, был там заместителем южного транспортного прокурора. С конца 2018 года исполнял обязанности челябинского природоохранного прокурора и работал старшим прокурором отдела по делам несовершеннолетних Челябинской области.

Господин Пунигов назначен на должность природоохранного прокурора Челябинской области сроком на пять лет.