Сделки на арт-рынке берут под контроль

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как новая директива Европарламента может повлиять на количество покупателей произведений искусств на европейских рынках.

Евросоюз борется с неправедными доходами. 9 июля 2018 года вступила в силу пятая директива по борьбе с отмыванием денег, принятая Европарламентом. Она добавила рынок предметов искусства в список регулируемых отраслей. Этот документ носит обязательный характер: члены ЕС должны интегрировать положения документа в свои национальные законы к 20 января 2020 года.

Цель директивы — повышение прозрачности трансакций: банки, галереи и аукционные дома обязаны собирать, хранить и предоставлять госорганам информацию обо всех сделках, клиентах и посредниках. Контролю подлежат все сделки с предметами искусства на сумму — внимание — €10 тыс. и выше. Говоря обычным языком, все операторы рынка обязаны проводить самостоятельную проверку владельцев, покупателей и посредников, а также провенанс предметов.

Вот какие рекомендации отечественным коллекционерам дает партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Анастасия Тараданкина: «Как эти жесткие требования могут сказаться на коллекционерах из России? Бенефициар должен будет раскрывать себя, то есть реальный собственник объекта искусства, а также свои источники дохода. Как минимизировать риски российским коллекционерам при совершении крупных сделок в странах Евросоюза? Первое — заранее готовить документы, подтверждающие законность доходов, потраченных на произведения искусства. И второе — в договоре с контрагентом включать условия, которые позволят покрыть убытки в случае, если контрагент окажется неблагонадежным в соответствии с пятой директивой и сделка не состоится».

Надо сказать, что ужесточение правил уже вызвало недовольство среди зарубежных арт-дилеров — это может привести к сокращению покупательской активности. Открытость и доступность информации — вот что пугает операторов рынка искусства. Любые базы подвержены хакерским атакам, да и вообще будет некомфортно. Так что специалисты прогнозируют уход покупателей, в том числе российских, с европейских арт-рынков на иные. В Азию, например, или, может, в Британию. Она ведь выходит из Евросоюза?