ТАСС: Россия планирует усилить Балтийский флот подлодками c ракетами «Калибр»

В России обсуждается строительство подлодок проекта 636.3, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», для Балтийского флота, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника. Сейчас такими подлодками обладают Черноморский и Тихоокеанские флоты.

«В Главном командовании ВМФ обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота»,— утверждают источники. Это, по их словам, «существенно усилит ударный потенциал» России на Балтике.

Другой источник уточнил, что для Черноморского и Тихоокеанского флотов построили по шесть подлодок, но для Балтийского может быть сконструировано меньше шести.

Главкомат ВМФ отказался комментировать информацию.