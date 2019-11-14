Суперцены на отличные квартиры в ЖК «Атмосфера»!

Ноябрь – время для осуществления мечты. Это месяц распродаж и невероятных скидок. А в строящемся ЖК «Атмосфера»1, ноябрь – это месяц суперцен! Не упустите возможность купить квартиру с максимальной выгодой – до 409 тыс. рублей2. PAN City Group3 предлагает 31 квартиру по акционной цене – выбирайте ту, которая понравится вам! Но не стоит затягивать с решением – скидку получат только 11 первых счастливчиков! Выгодное предложение вызвало живой интерес у тех, кто планировал в ближайшее время покупку недвижимости – на сегодняшний день забронировано уже четыре акционные квартиры. Присоединяйтесь! Еще семь будущих новоселов могут выбрать квартиру и приобрести ее по привлекательной цене до 28 ноября.
ЖК «Атмосфера» находится в финальной стадии строительства, готовность дома составляет 93%. Заканчиваются внутренние отделочные работы, идет активное благоустройство придомовой территории, а яркий фасад отлично видно издалека. Этот новый, комфортный дом в микрорайоне Владимирский удивит вас не только запоминающимся внешним видом, но и своими нестандартными решениями:
• уникальный атмосферный холл с четырехметровыми потолками, панорамными окнами и диванной зоной;
• охраняемая зона для колясок и велосипедов в холле первого этажа;
• отдельный вход, ведущий напрямую в лифтовый холл, для разгрузки мебели и крупногабаритных предметов;
• закрытый внутренний двор с доступом из лифтового холла;
• навес от дождя во внутреннем дворе, который сделает прогулки комфортными даже в непогоду.
Именно поэтому ЖК «Атмосфера» – это место, которое вы захотите назвать своим домом.
При покупке квартиры в компании PAN City Group вы можете воспользоваться любыми условиями оплаты, в том числе использовать материнский капитал и другие государственные субсидии. Специалисты компании бесплатно помогут подобрать ипотечный продукт, подходящий под ваши условия, и оформить заявку в разных банках прямо в офисе отдела продаж. Клиенты PAN City Group получают компетентное сопровождение сделки на всех этапах – от первого визита в офис до получения ключей от квартиры и гарантийного обслуживания жилья.
Давно мечтаете о новой квартире? Самое время воплощать свою мечту!
Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
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1ЖК «Атмосфера» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства по адресу наш.дом.рф.
2Скидки предоставляется в размере 9% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в срок не позднее 28.11.2019. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий. Скидка предоставляется только первым 11 покупателям представленного пула из 31 акционной квартиры.
3ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект».