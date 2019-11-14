Суперцены на отличные квартиры в ЖК «Атмосфера»!

Ноябрь – время для осуществления мечты. Это месяц распродаж и невероятных скидок. А в строящемся ЖК «Атмосфера»1, ноябрь – это месяц суперцен! Не упустите возможность купить квартиру с максимальной выгодой – до 409 тыс. рублей2. PAN City Group3 предлагает 31 квартиру по акционной цене – выбирайте ту, которая понравится вам! Но не стоит затягивать с решением – скидку получат только 11 первых счастливчиков! Выгодное предложение вызвало живой интерес у тех, кто планировал в ближайшее время покупку недвижимости – на сегодняшний день забронировано уже четыре акционные квартиры. Присоединяйтесь! Еще семь будущих новоселов могут выбрать квартиру и приобрести ее по привлекательной цене до 28 ноября.

ЖК «Атмосфера» находится в финальной стадии строительства, готовность дома составляет 93%. Заканчиваются внутренние отделочные работы, идет активное благоустройство придомовой территории, а яркий фасад отлично видно издалека. Этот новый, комфортный дом в микрорайоне Владимирский удивит вас не только запоминающимся внешним видом, но и своими нестандартными решениями:

• уникальный атмосферный холл с четырехметровыми потолками, панорамными окнами и диванной зоной;

• охраняемая зона для колясок и велосипедов в холле первого этажа;

• отдельный вход, ведущий напрямую в лифтовый холл, для разгрузки мебели и крупногабаритных предметов;

• закрытый внутренний двор с доступом из лифтового холла;

• навес от дождя во внутреннем дворе, который сделает прогулки комфортными даже в непогоду.

Именно поэтому ЖК «Атмосфера» – это место, которое вы захотите назвать своим домом.

При покупке квартиры в компании PAN City Group вы можете воспользоваться любыми условиями оплаты, в том числе использовать материнский капитал и другие государственные субсидии. Специалисты компании бесплатно помогут подобрать ипотечный продукт, подходящий под ваши условия, и оформить заявку в разных банках прямо в офисе отдела продаж. Клиенты PAN City Group получают компетентное сопровождение сделки на всех этапах – от первого визита в офис до получения ключей от квартиры и гарантийного обслуживания жилья.

Давно мечтаете о новой квартире? Самое время воплощать свою мечту!

Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

____________________________________________________________