Московская компания приобрела право требования к владельцу «Томскнефтепереработки» на 3,8 млрд рублей

Московское ООО «Морион» приобрело на торгах в рамках банкротства «Томскнефтепереработка» права требования к кипрской Stroguluda Investment Limited на общую сумму более 3,8 млрд руб. За два лота «Морион» предложил 5,2 млн руб. и 29,9 млн руб. при начальной цене лотов 527,5 млн руб. и 2,9 млрд руб. соответственно.

ООО «Томскнефтепереработка» признано банкротом в 2016 году. Владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает Stroguluda Investment Limited (100%).

Как ранее писал “Ъ”, в 2011 году «Томскнефтепереработка» взяла кредиты под модернизацию принадлежавшего ему нефтеперерабатывающего завода в селе Семилужки Томского района. Проектная мощность предприятия составляла 1 млн т сырья в год, к 2015-2016 годам ее планировалось увеличить в четыре раза.

Оксана Павлова