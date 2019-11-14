Объем концессий в сфере ЖКХ Свердловской области составил 21 млрд рублей

В Свердловской области заключено 43 концессионных соглашения по объектам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализационного хозяйства. Общий объем средств — более 21 млрд руб. Соглашения рассчитаны до 2030 года, рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Сергей Швиндт

По его словам, в следующем году планируется заключить соглашения еще на 5,7 млрд руб в пяти муниципалитетах и начать подготовку к заключению соглашений еще в 10 муниципалитетах.

В 2020-2022 годах будут завершены инвестпроекты в 13 муниципалитетах, общая потребность в ассигнованиях на них составляет 8,6 млрд руб. На следующий год расходы составят 1,6 млрд руб.

На 1 ноября 2019 года в рамках региональной программы «Пятилетка развития» в областном бюджете предусмотрено 12,6 млрд руб. на обновление фондов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В следующем году запланировано 6,6 млрд руб.

По его данным, с 2014 по 2019 год в 1,3 раза сокращено количество аварий на коммунальных сетях. На 12% сокращена протяженность ветхих сетей.

Анастасия Реутова