Свердловчане стали чаще обращаться к страховщикам из-за потопов в квартирах

За девять месяцев текущего года количество обращений к страховщикам по заливам квартир в Свердловской области выросло на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Сбербанк страхование».

По данным страховщиков, такая картина характерна для всей страны. Всего с начала текущего года в компанию обратились около 7 тыс. клиентов, что на 43% больше, чем в прошлом году. При этом только в сентябре компания зафиксировала около 900 обращений. По оценкам «Сбербанк страхование», расходы на устранение последствий коммунальной аварии могут составить десятки и даже сотни тысяч рублей, все зависит от размера ущерба и предпочтений в выборе материалов.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области уже давно вызывает опасения. Количество аварий растет год от года. Так, с 15 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года на Среднем Урале произошло 197 аварий. Из них на тепловых сетях — 69, на водопроводных сетях — 75. За аналогичный период 2017 - 2018 годов было зафиксировано 149 технологических нарушений. Основной причиной аварийности власти называют высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей. Это касается и внутридомовых систем. Программа капремонтов пока не может в полной мере обеспечить безаварийную работу тепловой системы и канализации в домах свердловчан. Причем, чаще всего трубы рвутся с наступлением отопительного сезона.