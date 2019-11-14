«Яблоко» предложило провести референдум о возвращении прямых выборов на Алтае

Партия «Яблоко» направила документы в избирком Республики Алтай для регистрации инициативной группы по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов, сообщило реготделение партии. Ранее соответствующий законопроект о выборах внесла в региональный парламент депутат из фракции КПРФ Мария Демина.

«Яблочникам» также нужно получить предварительное решение о законности вынесения инициативы на референдум от правового комитета регионального парламента. Глава реготделения «Яблока» Нина Думнова обратилась с просьбой к председателю комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктору Ромашкинку (КПРФ) включить в повестку сессии, назначенной на 21 ноября, вопрос о возвращении прямых выборов. Сейчас в повестке, опубликованной на сайте парламента, этот вопрос не указан.

Напомним, в 2014 году депутаты парламента Республики Алтай приняли законопроект, согласно которому главы районов, города Горно-Алтайск и сельских поселений избираются представительным органом власти из числа депутатов. Тогда 30 народных избранников из 41 проголосовали поддержали инициативу. Ее одобрил и бывший глава региона Александр Бердников.

Юлия Сасевич