«МегаФон» снизил долговую нагрузку

Выручка «МегаФона» в третьем квартале 2019 года выросла на 1,4% год к году, достигнув 90 млрд руб. по итогам квартала и 255,7 млрд руб. по итогам девяти месяцев. При этом выручка от услуг мобильной связи в третьем квартале сократилась на 1,5%, от фиксированной — на 7,7%, а продажи оборудования и аксессуаров выросли на 36,5%, до 11 млрд руб.

«На сервисную выручку оказало давление два фактора: в 2018 году было единоразовое увеличение потребления услуг в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, был отменен внутрисетевой роуминг в стране»,— поясняет финансовый директор компании Никита Орлов. Число мобильных абонентов в России выросло на 0,1% за год и составило 75,3 млн человек на 30 сентября 2019 года.

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании. Это позволило «МегаФону» снизить соотношение чистого долга и OIBDA с 2,88 во втором квартале 2019 года до 2,8 в третьем. Чистый долг компании за квартал сократился до 350,3 млрд руб. При этом чистая прибыль в третьем квартале снизилась на 58,7%, до 3,2 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2019 года чистая прибыль компании составила 8,3 млрд руб., сократившись на 58,2% к аналогичному показателю прошлого года.

Эффект на чистую прибыль оказал рост расходов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР, завершившегося в сентябре 2018 года, обязательного предложения о приобретении акций «МегаФона», завершившегося в первом квартале 2019 года, а также выкупа акций у миноритарных акционеров во втором квартале 2019 года, следует из сообщения компании.

Юлия Тишина