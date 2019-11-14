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Копейчанина осудили за разглашение данных сотовой связи

Копейский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ), и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщают в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осужденный подкупал сотрудников сотовых компаний и получал данные о номерах телефонов абонентов. После этого он через популярные мессенджера предлагал базы этих номеров на продажу. Так он получил сведения о нескольких сотнях абонентов.

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