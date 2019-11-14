Прокуратура запросила 4,5 года колонии для бывшего вице-мэра Новосибирска

В горсуде Бердска начались прения сторон на судебном процессе над бывшим вице-мэром Новосибирска Александром Кожиным, сообщает «Бердск-онлайн». Инкриминируемые экс-чиновнику события относятся к периоду, когда он возглавлял МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска.

По данным следствия, в сентябре 2017 года сотрудники МУП выявили факты незаконного подключения комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема воды. Согласно расчетам, «Сибиряк» обязан был оплатить поставщику более 75 млн руб. Как указывается в деле, руководитель «Сибиряка» Владимир Дыненков через посредника договорился с директором Комбината бытовых услуг Александром Кожиным о снижении суммы задолженности до 380 тыс. руб.

О махинациях с оплатой коммунальных услуг стало известно оперативникам ФСБ, по материалам которых следственные органы возбудили уголовное дело. Директору МУП Александру Кожину они предъявили обвинение в превышении полномочий (ст. 286), руководителю «Сибиряка» Владимиру Дыненкову — в пособничестве преступлению (ст. 33 и 286).

В декабре прошлого года уголовное дело поступило в горсуд Бердска. Подводя итоги судебного следствия, гособвинитель запросил для Александра Кожина 4,5 года в колонии общего режима, Владимиру Дыненкову — на полгода меньше. 20 ноября в прениях выступит сторона защиты.

Илья Николаев