Гордума Перми обсудила единую систему учета пассажиропотока

Комитет городской Думы по экономическому развитию продолжил рассмотрение хода транспортной реформы. В обсуждении приняли участие зампред гордумы Перми Алексей Грибанов, депутаты и начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

«К 1 декабря 2019 года единая система учета пассажиропотока заработает на всех маршрутах города. Это значит, в каждом транспортном средстве каждая оплата поездки будет зафиксирована через валидатор и эта информация будет передана в единый центр обработки данных», – сообщил Анатолий Путин.

По словам Вероники Куликовой, цель системы учета – увидеть реальный пассажиропоток. Введение с 1 декабря автоматизированной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда не решит проблемы. «Мы просто будем понимать, сколько оплаты прошло через валидатор, а не реальный пассажиропоток», – пояснила Вероника Куликова. Представители администрации заявили, что будет внедрена система дублирующего контроля. Такая система уже является одним из требований при заключении новых контрактов с перевозчиками.

На сентябрьском заседании депутаты предложили администрации активизировать работу по участию города Перми в федеральном проекте ВЭБ.РФ и направить план работ по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Заявка на участие в проекте от главы города была отправлена в сентябре. Представители ВЭБ.РФ пояснили, что ключевым критерием выбора городов для пилотного проекта являются комплексность подхода к модернизации общественного транспорта. Обязательное условие – оптимизация маршрутной сети, модернизация транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Анатолий Путин рассказал, что в корпорацию направлены данные, характеризующие текущую ситуацию в сфере общественного транспорта города Перми и планы по развитию. В пакет документов вошли проекты новой маршрутной сети, долгосрочных контрактов с перевозчиками и требований к подвижному составу.

«В настоящее время ожидаем предложения по формату взаимодействия и объему финансирования, которое нам готовы предоставить. В Пермскую городскую думу направлен план работ с представителями ВЭБ.РФ. Согласно этому плану, до конца года мы должны получить весь объем информации, необходимый для формирования финансовых параметров на будущий год. Все эти показатели администрация вынесет на рабочую встречу с депутатами, чтобы принять решение о формате сотрудничества с ВЭБ.РФ», – пояснил Анатолий Путин.