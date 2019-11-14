Боец ММА Сосновский арестован по делу о похищении человека

Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека, сообщает ТАСС. Вместе с ним арестованы члены солнцевской ОПГ.

По данным следствия, днем 22 октября пятеро мужчин похитили из жилого в Москве мужчину. Его удерживали в офисе на западе столицы. За освобождение они потребовали от него простить долг и отказаться от имущественных претензий. Мужчине удалось освободиться в этот же день.

Были задержаны три участника солнцевской ОПГ и два человеке, в нее не входящих. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)»,— рассказали в суде. «В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой") и ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")»,— сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Адвокат господина Сосновского Равиль Саберов считает, что следствие квалифицировало действия его подзащитного неправильно. «Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой»,— заявил защитник.