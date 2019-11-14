Крымская вина

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» выставил счет на 7,4 млн руб. директору дочерней здравницы в Крыму — ООО «Санаторий Юбилейный» — Ренату Галимову. Контрольно-счетная палата республики, а затем прокуратура сочли, что управляющий неэффективно тратил бюджетные средства, выделенные предприятию. Например, по данным КСП, господин Галимов переплатил за аренду в Евпатории двухкомнатной квартиры. В результате на оплату расходов менеджмента — директора и двух его заместителей — уходила треть зарплатного фонда предприятия. Ренат Галимов исковые требования не комментирует. Юристы отмечают, что практика взыскания ущерба с менеджеров госпредприятий набирает популярность.

Рассмотрение искового заявления АО «Санаторий Янган-тау» к Ренату Галимову, управляющему с февраля 2018 года крымской «дочкой» здравницы — ООО «Санаторий Юбилейный» — арбитражный суд Башкирии назначил на 4 декабря. Материнская компания требует, чтобы господин Галимов возместил предприятию 7,42 млн руб. ущерба. Третьим лицом к разбирательству привлечена Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП), которая летом этого года провела проверку санатория «Юбилейный» по итогам его деятельности в 2017–2019 годах и признала часть расходов неэффективной.

• Детский кардиосанаторий «Юбилейный» в Евпатории был передан Башкирии в 2017 году безвозмездно властями Крыма. Республика внесла в уставный капитал предприятия 766,9 млн руб., из которых 326,7 млн руб. «живыми» деньгами, а 440,14 млн руб.— имуществом, в том числе земельным участком под объектами санатория. По данным КСП, общий объем бюджетных вливаний в развитие крымской здравницы со стороны Башкирии за два года составил 1,06 млрд руб. В 2018 году, по данным Kartoteka.ru, при нулевой выручке убыток «Юбилейного» составил 29,7 млн руб.

В КСП подсчитали, что на оплату труда менеджмента «Юбилейного» уходит больше трети фонда оплаты труда. К неэффективным в палате причислили траты директора и двух его заместителей на такси, перелеты из Симферополя в Уфу в размере 930 тыс. руб., оплату гостиниц в Евпатории на 143 тыс. руб. и съемного жилья — на 689 тыс. руб. Директору «Юбилейного» оплачивалось арендное жилье — двухкомнатная квартира за 50 тыс. в месяц при средней рыночной стоимости аналогов в размере 26 тыс. руб., установили аудиторы Контрольно-счетной палаты. При этом, следует из заключения КСП, положения об оплате труда и премировании в санатории утверждались без каких-либо экономических оснований.

Также аудиторы установили, что санаторий потратил 42 млн руб. на покупку отделочных материалов для подлежащих сносу корпусов, по спорным основаниям снес объекты стоимостью 274 млн руб. Доля закупок у единственного поставщика у предприятия составила 87%.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Иск санатория «Янган-тау» к директору в суд был направлен по инициативе прокуратуры: состава уголовного преступления в действиях менеджмента ведомство не нашло.

Дозвониться до Рената Галимова вчера не удалось: в его приемной сообщили, что он находится в командировке в Уфе. На звонок на мобильный телефон управляющий не ответил.

Руководство санатория «Янган-тау» для комментариев вчера было недоступно.

Адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает, что взыскание убытка госпредприятий с действующего и бывшего менеджмента — «набирающая популярность практика, которая чаще всего находит поддержку у судов». Перспектива удовлетворения иска зависит от того, насколько убедителен будет истец в доказывании целесообразности выплат по каждой конкретной позиции, отмечает эксперт: «Была ли необходимость в проживании в гостиницах, учитывая съемное жилье? Вероятно, нет. Перелеты в Уфу должны были быть надлежаще оформлены. Если они были именно так оформлены, вряд ли это можно считать нарушением. Что касается повышения зарплаты в условиях несоблюдения требований внутреннего регламента, то это да, вполне перспективная тема для взыскания убытков».

С ним согласен адвокат Мурат Мустафин: «Все зависит от внутренних нормативных документов предприятия. Если в них, например, предусмотрены определенные требования к уровню и стоимости гостиничных номеров, а руководители санатория их проигнорировали, то перспективы у иска есть. То же самое касается денежных выплат. Истцу нужно документально доказать, что директор не имел полномочий на увеличение выплат».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, «со времен своего создания КСП нередко использовалась как инструмент давления на неугодных руководителей, так как в работе любой большой структуры всегда можно найти нарушения». «Но это не значит, что каждая проверка КСП — это обязательно политический заказ администрации. В этом конкретном случае, судя по хронологии событий, я бы не стал однозначно утверждать, что заказ был. Возможно, просто пришло время проверить деятельность санатория. Проверили, нашли нарушения и вчинили иск»,— заключил собеседник.

Булат Баширов