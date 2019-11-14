Минтимер Шаймиев присоединился к стоянию на Угре

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев не согласился с инициативой губернатора Калужской области Анатолия Артамонова придать статус памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре. Экс-глава республики призвал «заниматься не ревизией истории», а «сплотиться во имя решения текущих задач». Ранее господин Артамонов утверждал, что его предложение поддержал глава государства Владимир Путин, но в администрации президента эту информацию не подтвердили.



Первый президент Татарстана, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев выступил против «ревизии истории», комментируя инициативу придать статус памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре. «Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач и реализации планов нашего развития в современном мире»,— приводит его слова пресс-служба главы региона.

Господин Шаймиев подчеркнул, что «история становления новой России затрагивает судьбы многих поколений народов разных национальностей и конфессиональной принадлежности». При этом, по его словам, в «процессе становления, безусловно, были битвы, поражения и победы». «Как стало известно из отдельных источников историков прошлого и неисториков нынешнего времени, были и стояния, как на Угре. Это неплохое понятие и форма выражения попыток мирного решения конфликтов. Хочется верить, что исход на реке Угре не зависел от ноябрьского состояния ледостава»,— указал господин Шаймиев. Он добавил, что «путь к единению во все времена сложен, тернист» и «требует от всех нас возобладания разума в создании условий для гармоничного развития всех народов РФ». По его словам, в будущем году необходимо «сплоченно встретить» 75-летие Великой Победы и 15-летие Дня народного единства.

Напомним, инициатива установить новый памятный день 11 ноября принадлежит губернатору Калужской области Анатолию Артамонову. На территории этого региона в 1480 году столкнулись войска хана Большой Орды Ахмата и московского князя Ивана III. В результате Великого стояния «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве», говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Его поддержали другие депутаты и ряд регионов. В то же время законопроект раскритиковали депутаты Госсовета Татарстана. Они направили в Госдуму отрицательный отзыв.

Против памятной даты выступал действующий президент Татарстана Рустам Минниханов. «Памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа»,— приводила его мнение официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Согласно сайту Госдумы, изначально законопроект об установлении новой памятной даты планировали рассмотреть в осеннюю сессию. Но после отрицательного отзыва Татарстана рассмотрение документа было отложено.

На этой неделе Анатолий Артамонов заявил, что его инициативу лично поддержал президент России Владимир Путин. Губернатор выразил уверенность в том, что скоро эту дату будут праздновать по всей России, а абсолютное большинство жителей страны поддерживает увековечение этого исторического события. «Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно, оно было принято к сведению, что называется. Но каких-либо решений в этой области не принималось. И на повестке дня сейчас не стоит»,— опроверг слова господина Артамонова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кирилл Антонов